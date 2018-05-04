Российский сервис по доставке еды купил китайские GPS-трекеры для курьеров. Теперь его владельцу грозит уголовное дело

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева из-за закупки китайских GPS-трекеров для курьеров, пишет «Коммерсант».

Как рассказал Лаптев изданию, компания в 2017 году решила закупить GPS-трекеры китайского производства на AliExpress. Такие приборы, сертифицированные в России, на тот момент стоили около 7 тысяч рублей, пояснил он, а аналогичный трекер в китайском онлайн-магазине продавался за 500 рублей.

Заказ был оформлен на AliExpress в июле 2017 года, однако трекеры Лаптев так и не получил. 19 апреля, рассказал Лаптев, ему пришла повестка из Коптевского межрайонного отдела СК.

В беседе со следователем бизнесмен подтвердил факт заказа трекеров на AliExpress. «Это оказалось достаточным — следователь усмотрел признаки преступления по ст. 138.1 УК РФ („Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации“ — прим. „Медуза“). Я о такой даже не знал», — рассказал Лаптев.

Выяснилось, сообщил бизнесмен, что заказ с AliExpress все-таки прибыл в Россию, но трекеры задержали на таможне, проверили и сочли устройствами, «предназначенными для негласного получения информации». Тот факт, что курьеры должны были знать о нахождении трекера в сумке с едой, следователей, по словам Лаптева, не переубедил.