Российский сервис по доставке еды купил китайские GPS-трекеры для курьеров. Теперь его владельцу грозит уголовное дело

Коммерсант
07:29, 4 мая 2018
Надежный источник

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева из-за закупки китайских GPS-трекеров для курьеров, пишет «Коммерсант».

Как рассказал Лаптев изданию, компания в 2017 году решила закупить GPS-трекеры китайского производства на AliExpress. Такие приборы, сертифицированные в России, на тот момент стоили около 7 тысяч рублей, пояснил он, а аналогичный трекер в китайском онлайн-магазине продавался за 500 рублей.

Заказ был оформлен на AliExpress в июле 2017 года, однако трекеры Лаптев так и не получил. 19 апреля, рассказал Лаптев, ему пришла повестка из Коптевского межрайонного отдела СК.

В беседе со следователем бизнесмен подтвердил факт заказа трекеров на AliExpress. «Это оказалось достаточным — следователь усмотрел признаки преступления по ст. 138.1 УК РФ („Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации“ — прим. „Медуза“). Я о такой даже не знал», — рассказал Лаптев.

Выяснилось, сообщил бизнесмен, что заказ с AliExpress все-таки прибыл в Россию, но трекеры задержали на таможне, проверили и сочли устройствами, «предназначенными для негласного получения информации». Тот факт, что курьеры должны были знать о нахождении трекера в сумке с едой, следователей, по словам Лаптева, не переубедил.

«Следователь отнесся с пониманием, но сказал, что не он пишет законы. По его словам, теперь у меня два варианта: написать признание с раскаянием и получить небольшой штраф либо долго судиться и доказывать невиновность, — говорит господин Лаптев.— Я сказал, что не считаю себя виноватым. Следователь ответил, что будет решать вопрос о возбуждении или невозбуждении дела». 

Коммерсант
Статья 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), появившаяся в УК в 2011 году, предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Известно несколько случаев привлечения к ответственности по статье 138.1 УК РФ за купленные на китайских сайтах устройства, которые российские правоохранительные органы сочли предназначенными для негласного сбора информации. Так, в начале апреля в Волгограде возбудили дело против местного жителя, купившего солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, а в 2016 году жителя Москвы привлекли к уголовной ответственности по этой статье за попытку продать брелок с видеорегистратором.
О необходимости разобраться с применением статьи 138.1 УК заявляли, в частности, в Генпрокуратуре. Официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил «Коммерсанту», что создана рабочая группа, «которая готовит корректировку законодательства».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Виктор Вексельберг попросил у правительства денег и льгот из-за санкций США. Список его предложений

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы