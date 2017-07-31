Суд приговорил москвича к штрафу за попытку продать брелок с видеорегистратором. До этого его хотели посадить
Басманный районный суд приговорил жителя Москвы Алексея Соколова к штрафу в 100 тысяч рублей за попытку продать брелок с видеорегистратором.
Соколов был признан судом виновным в незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного сбора информации.
Суд счел, что пребывание в СИЗО, где Соколов провел четыре месяца, ожидая приговора, является более жесткой мерой, чем штраф, и освободил его от исполнения наказания.
Дело Соколова Басманный суд рассматривал второй раз. В декабре Соколов был приговорен за попытку продать брелок к четырем месяцам колонии. Приговор был отменен Мосгорсудом, дело направлено на повторное рассмотрение.
Байкер Алексей Соколов приобрел брелок со встроенной камерой, которую он планировал использовать в качестве видеорегистратора, в одном из интернет-магазинов. Качество записи Соколова не устроило, и он решил продать брелок через сайт Avito.
Под видом покупателей на встречу с Соколовым пришли сотрудники правоохранительных органов, после чего на него завели уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации).