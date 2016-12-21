Москвича посадили за «шпионский» брелок с видеорегистратором

«Таким образом, Соколов проведет под стражей три дня, так как срок наказания истекает 24 декабря», — сказала она.

В срок наказания Соколову, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, будет зачтено время нахождения под стражей.

Соколов был признан судом виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.

Басманный районный суд приговорил жителя Москвы Алексея Соколова к четырем месяцам колонии за попытку продать брелок с видеорегистратором.

«Приговором суда Соколов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации). Ему назначено наказание в виде четырех месяцев колонии общего режима», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Байкер Алексей Соколов, говорилось в материалах дела, приобрел в одном из интернет-магазинов брелок со встроенной камерой, которую он планировал использовать в качестве видеорегистратора.

Качество записи Соколова не устроило, и он решил продать брелок на сайте Avito. На встречу с Соколовым под видом покупателей пришли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили сделку, как контрольную закупку незаконно сбываемого оборудования.

В отношении байкера было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ, с 24 августа он находился в СИЗО.