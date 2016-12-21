Москвича посадили за «шпионский» брелок с видеорегистратором
Басманный районный суд приговорил жителя Москвы Алексея Соколова к четырем месяцам колонии за попытку продать брелок с видеорегистратором.
Соколов был признан судом виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.
В срок наказания Соколову, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, будет зачтено время нахождения под стражей.
«Таким образом, Соколов проведет под стражей три дня, так как срок наказания истекает 24 декабря», — сказала она.
«Приговором суда Соколов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации). Ему назначено наказание в виде четырех месяцев колонии общего режима», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.