Житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела из-за очков с видеокамерой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Волгограда, купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.

Дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ, возбуждено по статье о незаконном обороте специальных технических средств (ст. 138.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый приобрел солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой в августе 2017 года на AliExpress. 1 марта житель Волгограда попытался продать эти очки за 2 тысячи рублей. Под видом покупателя к нему пришел участник «контрольной закупки», проводившейся правоохранительными органами.

Сделку проводили в зале железнодорожного вокзала, поэтому делом, расследование которого продолжается, занимается следственное управление на транспорте.