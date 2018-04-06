Житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела из-за очков с видеокамерой

РИА Новости
09:52, 6 апреля 2018
Надежный источник

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Волгограда, купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.

Дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ, возбуждено по статье о незаконном обороте специальных технических средств (ст. 138.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый приобрел солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой в августе 2017 года на AliExpress. 1 марта житель Волгограда попытался продать эти очки за 2 тысячи рублей. Под видом покупателя к нему пришел участник «контрольной закупки», проводившейся правоохранительными органами.

Сделку проводили в зале железнодорожного вокзала, поэтому делом, расследование которого продолжается, занимается следственное управление на транспорте.

«Электронное устройство — солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности», — говорится в сообщении управления СК.

РИА Новости
Статья 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), появившаяся в УК в 2011 году, предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.
В декабре 2016 года житель Москвы Алексей Соколов был приговорен за попытку продать брелок с видеорегистратором к четырем месяцам колонии. Приговор был отменен Мосгорсудом, дело направлено на повторное рассмотрение. Рассмотрев дело второй раз, суд назначил Соколову штраф в 100 тысяч рублей. Так как второго рассмотрения дела Соколов ожидал в СИЗО, то от уплаты штрафа суд его освободил.
Дело в отношении Соколова было возбуждено по ст. 138.1 УК РФ также после того, как к нему под видом покупателей брелока пришли сотрудники правоохранительных органов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

О-оу! Советник президента по интернету призвал переходить с Telegram на ICQ

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты