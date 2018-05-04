На ремонт «Адмирала Кузнецова» потратят 60 миллиардов рублей

Речь идет примерно об «одном миллиарде долларов по текущему курсу (доллар по курсу ЦБ на 4 мая — 63,48 рубля, — прим. „Медуза“)», заявил собеседник агентства. «Это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», — добавил он.

Такая сумма, сообщил источник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе, фигурирует в техническом задании на ремонт корабля, которое, по его словам, уже «подписано и утверждено».

На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется потратить около 60 миллиардов рублей.

«Адмирал Кузнецов» был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В настоящий момент это единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России.

Осенью 2016 года «Адмирал Кузнецов» совершил переход из Североморска в Средиземное море для участия в операции в Сирии. Во время прохода корабля через Ла-Манш наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб крейсера. Появились предположения о неполадках на борту «Адмирала Кузнецова». Российские власти сообщения о неполадках на крейсере опровергли, сообщив при этом, что кораблю предстоит пройти ремонт и модернизацию.

Источники СМИ оценивали затраты на ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» в пределах от 22 миллиардов до 65 миллиардов рублей. «Ведомости» отмечали, что построить новый корабль класса корвет стоит около 15 миллиардов рублей.