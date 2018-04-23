Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт и модернизацию

Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, ремонт и модернизацию авианесущего крейсера будет проводить 35-й Судоремонтный завод в Мурманске. Завод уже объявил об отборе кандидатов «на должности строителей кораблей, старших строителей кораблей».

Сроки проведения модернизации и стоимость работ источники «Интерфакса» пока не сообщили.

Источники РИА Новости сообщили, что в подписанном госконтракте говорится, что заказчик должен получить корабль после завершения работ в 2021 году.

Ранее Минобороны заявляло, что модернизация «Адмирала Кузнецова» должна завершиться в 2020 году, а в 2021 году авианесущий крейсер вернется в состав флота.

Весной 2017 года, когда было объявлено о планах модернизировать «Адмирала Кузнецова», источники ТАСС в ВПК сообщали, что работы обойдутся в 20 миллиардов рублей. Источники «Известий», в свою очередь, говорили, что на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера придется потратить не менее 65 миллиардов рублей. «Ведомости» тогда отмечали, что построить новый корабль класса корвет стоит около 15 миллиардов рублей.