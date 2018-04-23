Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт и модернизацию

Интерфакс
07:27, 23 апреля 2018
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Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, ремонт и модернизацию авианесущего крейсера будет проводить 35-й Судоремонтный завод в Мурманске. Завод уже объявил об отборе кандидатов «на должности строителей кораблей, старших строителей кораблей».

Сроки проведения модернизации и стоимость работ источники «Интерфакса» пока не сообщили.

Источники РИА Новости сообщили, что в подписанном госконтракте говорится, что заказчик должен получить корабль после завершения работ в 2021 году.

Ранее Минобороны заявляло, что модернизация «Адмирала Кузнецова» должна завершиться в 2020 году, а в 2021 году авианесущий крейсер вернется в состав флота.

Весной 2017 года, когда было объявлено о планах модернизировать «Адмирала Кузнецова», источники ТАСС в ВПК сообщали, что работы обойдутся в 20 миллиардов рублей. Источники «Известий», в свою очередь, говорили, что на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера придется потратить не менее 65 миллиардов рублей. «Ведомости» тогда отмечали, что построить новый корабль класса корвет стоит около 15 миллиардов рублей.

«Адмирал Кузнецов» был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В настоящий момент это единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России.
Осенью 2016 года «Адмирал Кузнецов» совершил переход из Североморска в Средиземное море для участия в операции в Сирии. Во время прохода авианесущего крейсера через Ла-Манш наблюдатели обратили внимание на черный дым, который шел из труб крейсера. Выдвигались предположения о неполадках на борту крейсера. Во время участия «Адмирала Кузнецова» в операции в Сирии были потеряны два самолета из авиагруппировки, базирующейся на крейсере.

Как «Адмирал Кузнецов» участвовал в операции в Сирии

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