ФСБ объявила о задержании в Ярославле пяти членов ИГ, которые «координировали подготовку терактов» через Telegram

ФСБ сообщила о задержании в Ярославле пяти членов террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракты в России.

Мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. По неподтвержденным данным , речь шла в том числе об аккаунтах подозреваемых в совершении теракта в петербургском метро.

В ФСБ утверждают , что при подготовке всех терактов в России используются мессенджеры. В декабре 2017 года спецслужба сообщила о предотвращении теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга, подчеркнув, что подозреваемые использовали для связи Telegram.

4 мая ФСБ также сообщила об убийстве в Ставропольском крае двух лидеров «религиозно-экстремистской ячейки, планировавших совершение террористических актов». В конце апреля было объявлено о пресечении деятельности ячейки ИГ в Новом Уренгое, а также 12 сторонников террористов на Северном Кавказе.