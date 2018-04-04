ФСБ: при подготовке всех терактов в России используют мессенджеры

Мессенджеры были использованы для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Он пояснил, что всего за год было совершено четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить. Во всех случаях координация террористов велась «через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака».

По словам Бортникова, террористы также используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Он не уточнил, нужно ли в этой связи принимать какие-то дополнительные меры или ограничения в распространении информации в интернете. Бортников назвал перспективным «формирование единого антитеррористического информационного пространства».