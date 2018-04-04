ФСБ: при подготовке всех терактов в России используют мессенджеры

Интерфакс
07:59, 4 апреля 2018
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Мессенджеры были использованы для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Он пояснил, что всего за год было совершено четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить. Во всех случаях координация террористов велась «через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака».

По словам Бортникова, террористы также используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Он не уточнил, нужно ли в этой связи принимать какие-то дополнительные меры или ограничения в распространении информации в интернете. Бортников назвал перспективным «формирование единого антитеррористического информационного пространства».

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — сказал Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности.

Интерфакс
3 апреля, в годовщину взрыва в метро Санкт-Петербурга, Следственный комитет напомнил, что, по имеющимся данным, заказчик, организатор и исполнители этого теракта «даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации». ФСБ уточняла, что речь идет о мессенджере Telegram.
4 апреля истекает срок, который Роскомнадзор дал Telegram для передачи ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей. Мессенджер уже заявил, что не может выполнить требования спецслужб, так как не хранит эти ключи.

Как будут блокировать Telegram

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