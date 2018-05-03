Суд отменил решение о взыскании 1,2 миллиона рублей с участницы погрома выставки в Манеже
Бутырский районный суд Москвы отменил решение о взыскании 1,2 миллиона рублей с участницы погрома выставки в Манеже Людмилы Есипенко. Об этом сообщает «Медиазона».
Суд пришел к выводу, что в октябре 2017 года Есипенко не смогла прийти на заседание, на котором было заочно вынесено решение, по уважительной причине, и поэтому решение должно быть отменено. Кроме того, ответчицу должным образом не проинформировали о суде.
Новое рассмотрение дела, по словам Есипенко, начнется во второй половине мая.
«С 05.10 по 06.10 Есипенко находилась на лечении в больнице, затем в связи с ухудшением состояния здоровья до конца ноября 2017 года отсутствовала в Москве, поскольку ездила [по] святым местам молиться о здравии», — приводятся в определении суда аргументы ответчика.