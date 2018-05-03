Суд отменил решение о взыскании 1,2 миллиона рублей с участницы погрома выставки в Манеже 

Новое рассмотрение дела, по словам Есипенко, начнется во второй половине мая.

Суд пришел к выводу, что в октябре 2017 года Есипенко не смогла прийти на заседание, на котором было заочно вынесено решение, по уважительной причине, и поэтому решение должно быть отменено. Кроме того, ответчицу должным образом не проинформировали о суде.

Бутырский районный суд Москвы отменил решение о взыскании 1,2 миллиона рублей с участницы погрома выставки в Манеже Людмилы Есипенко. Об этом сообщает «Медиазона».

«С 05.10 по 06.10 Есипенко находилась на лечении в больнице, затем в связи с ухудшением состояния здоровья до конца ноября 2017 года отсутствовала в Москве, поскольку ездила [по] святым местам молиться о здравии», — приводятся в определении суда аргументы ответчика.

В августе 2015 года Людмила Есипенко приняла участие в погроме участниками движения «Божья воля» выставки в Манеже, где были выставлены работы советских скульпторов Вадима Сидура, Владимира Лемпорта и Николая Силиса.

Есипенко была единственным фигурантом уголовного дела о повреждении культурных ценностей. Она провела несколько месяцев под домашним арестом, затем дело было прекращено.

В октябре 2017 года Бутырский суд взыскал с нее почти 1,2 миллиона рублей по гражданскому иску Манежа о компенсации ущерба. В эту сумму были включены затраты на реставрацию поврежденных работ. Сама Есипенко, по собственным словам, узнала об этом только в апреле 2018 года.

Есипенко и другие активисты утверждали, что работы с выставки в Манеже оскорбили их чувства верующих. Активистка считает «недопустимым для православного христианина оплачивать реставрацию богохульств, хотя бы эта реставрация стоила бы 1 рубль».

В октябре 2017 года Есипенко объявила, что стала главой движения «Божья воля». Она объяснила «отстранение» прежнего лидера Дмитрия Энтео его общением с участницей Pussy Riot Марией Алехиной.