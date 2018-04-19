С участницы погрома выставки в Манеже взыскали 1,2 миллиона рублей

Людмила Есипенко
15:02, 19 апреля 2018
Надежный источник

Бутырский суд Москвы взыскал с участницы погрома выставки «Скульптуры, которых мы не видим» Людмилы Есипенко почти 1,2 миллиона рублей по гражданскому иску Манежа. Об этом она сообщила в фейсбуке.

Решение было вынесено осенью 2017 года. По словам активистки, ей не приходило «никаких уведомлений о необходимости явиться в суд», а о штрафе она узнала из-за списания «последних 555 рублей» с ее счета.

В тексте решения на сайте суда сказано, что «ответчик в судебное заседание без объяснения причин не явилась».

Иск, согласно карточке на сайте московских судов, был подан в августе. Манеж просил взыскать с Есипенко сумму нанесенного ею ущерба, включающую затраты на реставрацию поврежденных работ.

«Залезла на сайт Бутырского суда. Так и есть, Манеж стал взыскивать с меня за богохульные линолеумы Сидура», — написала Есипенко.

Людмила Есипенко
В августе 2015 года Людмила Есипенко приняла участие в погроме выставки в Манеже, где были выставлены работы советских скульпторов Вадима Сидура, Владимира Лемпорта и Николая Силиса. Акцию устроило движение «Божья воля», которое тогда возглавлял Дмитрий Цорионов (Энтео). Участники погрома повредили четыре работы, объяснив это тем, что выставка оскорбляет их религиозные чувства.
После погрома было возбуждено уголовное дело об «умышленном повреждении культурных ценностей», единственным фигурантом которого стала Есипенко. По делу также был заявлен гражданский иск о возмещения ущерба. Есипенко провела несколько месяцев под домашним арестом; в конце года дело было прекращено.
В октябре 2017 года Есипенко объявила, что стала главой движения «Божья воля». Она объяснила «отстранение» Дмитрия Энтео его общением с участницей Pussy Riot Марией Алехиной.
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