С участницы погрома выставки в Манеже взыскали 1,2 миллиона рублей

Бутырский суд Москвы взыскал с участницы погрома выставки «Скульптуры, которых мы не видим» Людмилы Есипенко почти 1,2 миллиона рублей по гражданскому иску Манежа. Об этом она сообщила в фейсбуке.

Решение было вынесено осенью 2017 года. По словам активистки, ей не приходило «никаких уведомлений о необходимости явиться в суд», а о штрафе она узнала из-за списания «последних 555 рублей» с ее счета.

В тексте решения на сайте суда сказано, что «ответчик в судебное заседание без объяснения причин не явилась».

Иск, согласно карточке на сайте московских судов, был подан в августе. Манеж просил взыскать с Есипенко сумму нанесенного ею ущерба, включающую затраты на реставрацию поврежденных работ.