Роскомнадзор отчитался о блокировке 50 анонимайзеров и VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру Telegram. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Какие именно сервисы были заблокированы, он не уточнил.

Представитель Роскомнадзора также заявил о переговорах с 15 иностранными хостинг-провайдерами. По словам Субботина, если те продолжат предоставлять Telegram свои IP-адреса, то, возможно, тоже попадут под блокировку.