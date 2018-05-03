Роскомнадзор отчитался о блокировке 50 анонимайзеров и VPN-сервисов

РИА Новости
13:11, 3 мая 2018
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Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру Telegram. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Какие именно сервисы были заблокированы, он не уточнил.

Представитель Роскомнадзора также заявил о переговорах с 15 иностранными хостинг-провайдерами. По словам Субботина, если те продолжат предоставлять Telegram свои IP-адреса, то, возможно, тоже попадут под блокировку.

С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать на территории России мессенджер Telegram, создатели которого отказались по решению суда передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
С этой целью ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов вместе с серверами самого Telegram около 20 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean. Их мессенджер использует для обхода блокировок. Кроме того, Роскомнадзор вносит в реестр VPN и прокси-сервисы, позволяющие получить доступ к Telegram.
Блокировки Роскомнадзора сказались на работе многих сторонних сайтов, пользовавшихся хостингом заблокированных провайдеров. 
Telegram остается доступным для пользователей, используя встроенные способы обхода блокировок.

Роскомнадзор против Интернета

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