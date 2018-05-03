Миллиардер Алексей Мордашов попросил у Медведева помощи из-за американских санкций

The Bell
20:16, 3 мая 2018
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Владелец компании «Силовые машины» миллиардер Алексей Мордашов написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи из-за американских санкций. Об этом сообщает издание The Bell.

В письме Мордашов предложил, в частности, предоставить «Силовым машинам» льготное финансирование через Российский экспортный центр и запретить госкомпаниям требовать у компании предоставления государственных гарантий. Бизнесмен также хочет, чтобы ЦБ рекомендовал банкам предоставлять попавшим под санкции компаниям льготные кредиты, пишет The Bell.

12 апреля на заседании правительственной комиссии по импортозамещению Мордашов попросил правительство о преференциях на внутреннем рынке и поддержке в доступе на внешний рынок.

«Силовые машины» попали под санкции после скандала с поставкой в Крым газовых турбин, которые произвело совместное предприятие компании с Siemens (у Siemens в этом СП — 65%). В отчете за 2017 год, выпущенном уже после введения санкций, компания указывала, что, по предварительным оценкам ее руководства, эффект санкций на финансовые результаты группы «не является значительным».

The Bell
3 мая стало известно, что группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, который под санкции США, предложила правительству план поддержки входящих в группу компаний. Вот о каких мерах идет речь:
После введения в начале апреля новых американских санкций против российских бизнесменов правительство РФ пообещало этим компаниям поддержку. Предложения по таким мерам в правительство, помимо компаний Вексельберга, направили компании Олега Дерипаски.
Алексей Мордашов занимает второе место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes 2018 года. Журнал оценивает его состояние в 18,7 миллиарда долларов.

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