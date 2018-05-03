Миллиардер Алексей Мордашов попросил у Медведева помощи из-за американских санкций

Владелец компании «Силовые машины» миллиардер Алексей Мордашов написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи из-за американских санкций. Об этом сообщает издание The Bell.

В письме Мордашов предложил, в частности, предоставить «Силовым машинам» льготное финансирование через и запретить госкомпаниям требовать у компании предоставления государственных гарантий. Бизнесмен также хочет, чтобы ЦБ рекомендовал банкам предоставлять попавшим под санкции компаниям льготные кредиты, пишет The Bell.

12 апреля на заседании правительственной комиссии по импортозамещению Мордашов попросил правительство о преференциях на внутреннем рынке и поддержке в доступе на внешний рынок.