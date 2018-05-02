В Армении подал в отставку министр от правящей партии. Митингующие требовали от него поддержать протесты

Как сообщает армянское издание News.am, Амирян объявил об отставке, выйдя к демонстрантам, которые с утра 2 мая проводили акцию протеста около здания министерства культуры. В числе демонстрантов были многие деятели культуры.

Все министры правительства Армении работают в статусе исполняющих обязанности. Правительство формально сложило полномочия после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, который 23 апреля был вынужден уйти со своего поста под давлением митингующих.

25 апреля из состава правящей коалиции вышла Армянская революционная федерация (АРФ) «Дашнакцутюн». На следующий день об отставке объявили трое министров, представлявших ее в правительстве.

Правящая Республиканская партия сохраняет большинство в парламенте Армении. 1 мая она отказалась избрать на пост премьер-министра лидера оппозиции Никола Пашиняна. В ответ он призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения. С утра 2 мая его сторонники начали блокировать улицы, шоссе и железнодорожные пути в Ереване и других городах страны.