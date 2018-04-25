В Армении распалась правящая коалиция

После выхода «Дашнакцутюн» из коалиции у Республиканской партии все еще остается большинство в парламенте — у нее 58 мандатов в 105-местном Национальном собрании Армении. Для избрания премьер-министра требуется 53 голоса.

В заявлении «Дашнакцутюн» отмечается, что Национальное собрание Армении должно избрать премьер-министра, который пользуется доверием народа.

Армянская революционная федерация (АРФ) «Дашнакцутюн» заявила о выходе из политической коалиции с правящей Республиканской партией, сообщает издание Panarmenian.

В Армении с 13 апреля начались акции протеста против бывшего президента и главы Республиканской партии Сержа Саргсяна, которого однопартийцы выдвинули на пост премьер-министра. «Дашнакцутюн» поддержала выдвижение Саргсяна.

Несмотря на митинги, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна премьер-министром, но уже через неделю он вынужден был покинуть свой пост. Вслед за Саргсяном ушло в отставку правительство. Исполняющим обязанности премьера стал еще один член Республиканской партии Карен Карапетян.

25 апреля в Ереване сорвались переговоры Карапетяна и главы оппозиционного парламентского блока «Елк» Никола Пашиняна, который возглавил протесты в стране. После этого Пашинян призвал людей присоединиться к митингу против Республиканской партии.

Блок «Елк» 25 апреля официально заявил о выдвижении Никола Пашиняна на пост премьер-министра.