Три армянских министра подали в отставку

Накануне из правительства также ушел исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян.

Кроме того, в отставку подали губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.

Со своих постов уволились Давид Локян (исполняющий обязанности министра территориального управления и развития), Левон Мкртчян (и.о. министра образования и науки) и Арцвик Минасян (и.о. министра охраны природы).

Три министра, представлявшие в правительстве Армении партию «Дашнакцутюн», подали в отставку из-за развала правящей парламентской коалиции, сообщает «Панорама».

25 апреля Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявила о выходе из политической коалиции с правящей Республиканской партией и потребовала избрать нового премьер-министра, который бы пользовался доверием народа.

В Армении с середины апреля продолжаются массовые акции оппозиции против правящей партии и бывшего президента Сержа Саргсяна, который после десяти лет управления страной был выдвинут на пост премьер-министра.

17 апреля Саргсян был избран на этот пост, но через неделю под напором протестующих подал в отставку. Вслед за ним ушло в отставку правительство. Исполняющим обязанности премьера стал еще один член Республиканской партии Карен Карапетян. 26 апреля Серж Саргсян ушел с поста главы Республиканской партии.

От оппозиции на пост премьера претендует лидер парламентского блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий уличные протесты. Выборы нового премьера могут состояться в парламенте Армении уже 2 мая.

Для избрания кандидату на пост премьер-министра Армении необходимо набрать 53 голоса депутатов. Без поддержки депутатов от правящей Республиканской партии, имеющей 58 из 105 мест в парламенте, у кандидата от оппозиции при голосовании по этой системе шансов на победу нет.