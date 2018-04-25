Министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестам

Ростомян утверждает, что сделал это по призыву лидера партии «Процветающая Армения», членом которой является. Он также призвал партию «Дашнакцутюн» и Республиканскую партию Армении «присоединиться к народу и подчиниться его требованиям».

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян заявил об отставке и присоединился к протестам оппозиции, сообщает издание «Панорама».

«На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на площади, рядом с народом», — сказал Ростомян.

25 апреля в Армении возобновились акции протеста. Их участники требуют ухода из власти правящей Республиканской партии Армении, лидером которой является бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян.

Партия «Процветающая Армения», которая является крупнейшей оппозиционной силой страны, призвала своих сторонников присоединиться к акциям против Республиканской партии.

Протесты против Саргсяна начались в Армении 13 апреля. Их участники выступали против избрания бывшего президента на пост премьер-министра. Несмотря на митинги, парламент одобрил кандидатуру Саргсяна на премьерский пост, но уже через неделю он вынужден был подать в отставку.