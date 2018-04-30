В Москве начался митинг против блокировки Telegram

Meduza
11:28, 30 апреля 2018
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В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки мессенджера Telegram. По данным «Белого счетчика», на месте проведения акции находятся около 4,8 тысячи человек, люди продолжают приходить.

Обновление: К 14:30 мск на площадку, где проводится митинг, через рамки прошли, по данным «Белого счетчика», 6,8 тысячи человек.
Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией.
Накануне акции в Москве сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление о ее проведении.
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках блокировки внес в «черные списки» более 18 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы. В конце апреля блокировка с части IP-адресов Amazon была снята.

Роскомнадзор против Telegram

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