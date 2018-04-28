В музее французского художника нашли более 80 подделок
Музей французского художника Этьена Террюса в городе Эльн обнаружил, что 82 картины из коллекции — подделки. Об этом было объявлено 27 апреля, когда музей открылся после реконструкции.
Фальшивой оказалась примерно половина экспозиции, которая была приобретена городом в 1990-2010 годы. Стоимость этих картин составила примерно 160 тысяч евро.
Проверка картин была устроена после того, как местный искусствовед поделился своими подозрениями с музеем.
Городские власти обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Предполагается ли, что продажа музею более 80 подделок была кем-то спланирована, не уточняется.
Мэр города назвал открытие катастрофой. «Я представляю себя на месте посетителей, которые смотрели фальшивые работы, платили за билет, сколько бы он ни стоил — это неприемлемо! Я надеюсь, что мы найдем ответственных», — заявил он.