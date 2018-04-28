В музее французского художника нашли более 80 подделок

Музей французского художника в городе Эльн обнаружил, что 82 картины из коллекции — подделки. Об этом было объявлено 27 апреля, когда музей открылся после реконструкции.

Фальшивой оказалась примерно половина экспозиции, которая была приобретена городом в 1990-2010 годы. Стоимость этих картин составила примерно 160 тысяч евро.

Проверка картин была устроена после того, как местный искусствовед поделился своими подозрениями с музеем.

Городские власти обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Предполагается ли, что продажа музею более 80 подделок была кем-то спланирована, не уточняется.