В музее французского художника нашли более 80 подделок

Euronews
15:24, 28 апреля 2018
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Музей французского художника Этьена Террюса в городе Эльн обнаружил, что 82 картины из коллекции — подделки. Об этом было объявлено 27 апреля, когда музей открылся после реконструкции.

Фальшивой оказалась примерно половина экспозиции, которая была приобретена городом в 1990-2010 годы. Стоимость этих картин составила примерно 160 тысяч евро.

Проверка картин была устроена после того, как местный искусствовед поделился своими подозрениями с музеем.

Городские власти обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Предполагается ли, что продажа музею более 80 подделок была кем-то спланирована, не уточняется.

Мэр города назвал открытие катастрофой. «Я представляю себя на месте посетителей, которые смотрели фальшивые работы, платили за билет, сколько бы он ни стоил — это неприемлемо! Я надеюсь, что мы найдем ответственных», — заявил он.

Euronews
В начале 2018 года из экспозиции Музея изящных искусств бельгийского Гента из-за сомнений в подлинности убрали 24 картины, которые приписываются русским авангардистам. Владелец коллекции Игорь Топоровский настаивает на подлинности картин, однако независимую экспертизу работ провести не удалось.

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