Роскомнадзор разблокировал три миллиона адресов Amazon

Роскомнадзор днем 28 апреля убрал из реестра запрещенных сайтов две подсети облачного сервиса Amazon общим объемом три миллиона адресов. Это произошло около 14:44 по Москве, следует из мониторинга «Эшер II». Ведомство также опубликовало соответствующий пресс-релиз.

Утверждается, что Роскомнадзор выяснил, какие именно из трех миллионов адресов используются Telegram, и блокирует их отдельно. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — добавили в ведомстве.

Почему Роскомнадзор начал применять выборочную, а не массовую блокировку только через две недели после начала ограничения доступа к Telegram, не уточняется.

В новой выгрузке реестра запрещенных сайтов не оказалось подсети 52.192.0.0/11 на два миллиона адресов и 54.160.0.0/12 — еще на один миллион. Эти подсети были добавлены в реестр 17 апреля — на следующий день после начала блокировки Telegram в России. Разблокированы также 65 тысяч адресов хостинг-провайдера OVH.

Теперь в реестре запрещенных сайтов перечислены подсети общим объемом 14,6 миллиона адресов.