Роскомнадзор объяснил случайную блокировку адресов «ВКонтакте» и «Яндекса» особенностями работы системы

Роскомнадзор подтвердил, что в реестр запрещенных сайтов случайно попали адреса «российских и зарубежных социальных сетей». Это объяснили «технологическими особенностями работы системы», не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

При этом в ведомстве заявили, что «операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись». Что это означает, в ведомстве не разъяснили. На самом деле адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую должны автоматически скачивать и использовать в своей работе российские провайдеры.