Роскомнадзор объяснил случайную блокировку адресов «ВКонтакте» и «Яндекса» особенностями работы системы

Роскомнадзор
06:28, 27 апреля 2018
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Роскомнадзор подтвердил, что в реестр запрещенных сайтов случайно попали адреса «российских и зарубежных социальных сетей». Это объяснили «технологическими особенностями работы системы», не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

При этом в ведомстве заявили, что «операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись». Что это означает, в ведомстве не разъяснили. На самом деле адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую должны автоматически скачивать и использовать в своей работе российские провайдеры.

Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Роскомнадзор
В ночь на 27 апреля в реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса, имеющие отношение к «ВКонтакте», «Яндексу», «Одноклассникам», Facebook и Twitter. Через два часа эти адреса убрали. О сбоях в работе сервисов и соцсетей не сообщалось.
С 16 апреля Роскомнадзор пытается ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Для этого ведомство заблокировало почти 18 миллионов адресов различных сервисов, которые мессенджер может использовать для обхода ограничений. Такие действия привели к сбоям в работе других сайтов.

Блокировка Telegram

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