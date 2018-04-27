Роскомнадзор: Amazon и Google не хотят нам помогать, но пока мы позволяем им работать в России

Роскомнадзор пока позволяет Amazon и Google работать в России, хотя они позволяют Telegram обходить блокировки. Об этом 27 апреля рассказали в ведомстве.

Как говорится в сообщении, Роскомнадзор находится с американскими провайдерами «в рабочем контакте», хотя «положительного результата пока не достигнуто». В чем заключается контакт, в ведомстве не объяснили.

В комментарии для RNS ведомство пояснило, что «принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность», несмотря на отказ Amazon и Google от сотрудничества. Роскомнадзор также предложил «Яндексу» и «ВКонтакте» присоединиться «к этой работе».

По мнению Роскомнадзора, сбои в работе отдельных российских сайтов вызваны тем, что зарубежные компании продолжают предоставлять Telegram услуги хостинга.