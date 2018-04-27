Роскомнадзор: Amazon и Google не хотят нам помогать, но пока мы позволяем им работать в России

РБК
14:35, 27 апреля 2018
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Роскомнадзор пока позволяет Amazon и Google работать в России, хотя они позволяют Telegram обходить блокировки. Об этом 27 апреля рассказали в ведомстве.

Как говорится в сообщении, Роскомнадзор находится с американскими провайдерами «в рабочем контакте», хотя «положительного результата пока не достигнуто». В чем заключается контакт, в ведомстве не объяснили.

В комментарии для RNS ведомство пояснило, что «принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность», несмотря на отказ Amazon и Google от сотрудничества. Роскомнадзор также предложил «Яндексу» и «ВКонтакте» присоединиться «к этой работе».

По мнению Роскомнадзора, сбои в работе отдельных российских сайтов вызваны тем, что зарубежные компании продолжают предоставлять Telegram услуги хостинга.

«Роскомнадзор находится с этими компаниями, в том числе Amazon и Google, в рабочем контакте, но положительного результата пока не достигнуто», — сообщили в пресс-службе. Несмотря на это, заверили в Роскомнадзоре, «принимаются локальные решения», которые позволят провайдерам продолжить работу в России.

РБК
В ночь на 27 апреля Роскомнадзор в течение двух часов обязывал провайдеров блокировать IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter и других компаний. В ведомстве заявили, что это произошло по ошибке.
После этого российские компании объявили действия Роскомнадзора по блокировке Telegram угрозой для всего рунета, добавив, что они влияют на экономику страны.
Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля. Для этого в реестр запрещенных сайтов внесли почти 18 миллионов адресов. Telegram по-прежнему доступен в России, но наблюдаются перебои в работе других сайтов.

Блокировка Telegram

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