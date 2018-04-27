Mail.Ru запустила свои прокси-серверы для обхода блокировки Telegram
Компания Mail.Ru объявила о запуске своих прокси-серверов для обхода блокировки мессенджера Telegram. Сообщение об этом было опубликовано на странице Mail.Ru Group в соцсети «ВКонтакте»
23 апреля в телеграм-канале «ЗаТелеком» появилось предположение, что Mail.Ru может заниматься выявлением VPN и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок Telegram, чтобы их впоследствии заблокировал Роскомнадзор.
В Mail.Ru заявили, что компания не помогала выявлять VPN и прокси-серверы, но этим занимался один из ее клиентов. Этот клиент, подчеркнули представители компании, был заблокирован. В Mail.Ru заявили, что компания выступает за свободный интернет.
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках блокировки внес в «черные списки» более 18 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы.