Mail.Ru заподозрили в «охоте» за VPN и прокси-серверами. Компания возложила вину на клиента

Компания Mail.Ru заявила, что не помогала выявлять VPN и прокси-серверы, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram, но этим занимался один из ее клиентов.

«Выяснили, что действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность», — заявил РБК представитель компании.

Этот клиент заблокирован, сказал собеседник издания. «Мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — добавил он.

О том, что Mail.Ru может заниматься выявлением VPN и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок Telegram, чтобы их впоследствии заблокировал Роскомнадзор, сообщалось в телеграм-канале «ЗаТелеком», который ведет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

«РКН начал банить даже те прокси, которые никогда реально не пропускали трафик юзеров и вообще себя никак не проявляли. Стали собирать логи. Нашли, что первый запрос всегда от Mail.ru, затем бан», — написал он.