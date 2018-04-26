Facebook отчитался о квартальной прибыли в 5 миллиардов долларов. На миллиард долларов больше прогнозов

MarketWatch
05:36, 26 апреля 2018
Надежный источник

Социальная сеть Facebook получила в первом квартале прибыль в 4,99 миллиарда долларов. Квартальная выручка компании составила 11,97 миллиарда долларов, говорится в опубликованной Facebook отчетности.

Квартальные показатели соцсети оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали прибыль в 4,01 миллиарда долларов и выручку в 11,41 миллиарда.

По сравнению с первым кварталом 2017 года прибыль Facebook выросла на 63%, а выручка — на 49%, сообщает Reuters.

Глава Facebook Марк Цукерберг на конференц-колле после публикации отчетности подчеркнул, что несмотря на непростые задачи, которые решает компания, «наше сообщество и бизнес уверенно начали 2018 год». Число пользователей соцсети, сообщил он, достигло 2,2 миллиарда, из них 1,4 миллиарда человек заходят в фейсбук ежедневно.

Отчетность Facebook была опубликована после закрытия американских бирж. На внебиржевых торгах акции соцсети выросли на 4% после публикации отчетности, а после выступления Цукерберга рост достиг 7%.

До публикации отчетности, отмечает MarketWatch, акции соцсети стоили на 18% дешевле исторического максимума, достигнутого в феврале.

В марте-апреле стоимость акций Facebook значительно снизилась на фоне сообщений о том, что соцсеть передавала информацию о пользователях британской компании Cambridge Analytica. Из-за утечки данных Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США.
Аналитики ожидали публикации квартальной отчетности и реакции бирж на нее, чтобы, в числе прочего, оценить, какой ущерб принес компании скандал с Cambridge Analytica.

Утечка данных пользователей Facebook

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