Пострадавший от урагана в Москве умер в больнице

Интерфакс
07:07, 25 апреля 2018
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В одной из московских больниц умер пострадавший во время урагана 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник

«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — рассказал собеседник агентства 25 апреля, не став уточнять другие подробности.

Таким образом, число погибших в результате урагана в Москве увеличилось до двух человек. Ранее власти города сообщали о погибшей девочке.

В Подмосковье от урагана погиб один человек, — в Мытищах на мужчину ветер опрокинул строительную бытовку.

21 апреля шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 метров с секунду вызвал в Москве и Подмосковье падение деревьев и обрыв линий электропередач.
По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате урагана пострадали 17 человек, 14 из которых были госпитализированы. В больницах Москвы, по данным источника «Интерфакса», по состоянию на утро 25 апреля находились 11 пострадавших от урагана.
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