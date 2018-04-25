Пострадавший от урагана в Москве умер в больнице
В одной из московских больниц умер пострадавший во время урагана 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник
«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — рассказал собеседник агентства 25 апреля, не став уточнять другие подробности.
Таким образом, число погибших в результате урагана в Москве увеличилось до двух человек. Ранее власти города сообщали о погибшей девочке.
В Подмосковье от урагана погиб один человек, — в Мытищах на мужчину ветер опрокинул строительную бытовку.
21 апреля шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 метров с секунду вызвал в Москве и Подмосковье падение деревьев и обрыв линий электропередач.
По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате урагана пострадали 17 человек, 14 из которых были госпитализированы. В больницах Москвы, по данным источника «Интерфакса», по состоянию на утро 25 апреля находились 11 пострадавших от урагана.