В результате урагана в Москве и Подмосковье погибли люди
15:41, 21 апреля 2018
Надежный источник
В результате урагана в Москве 21 апреля погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. 12 человек пострадали.
«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — заявил мэр.
По данным «Интерфакса» в подмосковных Мытищах погиб мужчина, на которого ветер опрокинул строительную бытовку.
По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018
21 апреля в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Вечером ожидается сильное похолодание, возможен мокрый снег.
Центр организации дорожного движения сообщил, что движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто из-за падения фрагмента кровли. На Измайловском шоссе было перекрыто движение из-за упавшего дерева.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал