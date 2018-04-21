В результате урагана в Москве и Подмосковье погибли люди

В результате урагана в Москве 21 апреля погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. 12 человек пострадали.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — заявил мэр.

По данным «Интерфакса» в подмосковных Мытищах погиб мужчина, на которого ветер опрокинул строительную бытовку.