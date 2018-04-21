В результате урагана в Москве и Подмосковье погибли люди

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15:41, 21 апреля 2018
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В результате урагана в Москве 21 апреля погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. 12 человек пострадали.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — заявил мэр.

По данным «Интерфакса» в подмосковных Мытищах погиб мужчина, на которого ветер опрокинул строительную бытовку.

21 апреля в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Вечером ожидается сильное похолодание, возможен мокрый снег.
Центр организации дорожного движения сообщил, что движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто из-за падения фрагмента кровли. На Измайловском шоссе было перекрыто движение из-за упавшего дерева.

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