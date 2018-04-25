Первый вышедший на свободу в России пожизненно осужденный стал свидетелем по делу об убийстве

Житель Башкирии Анвар Масалимов — первый в России осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу — стал свидетелем по делу об убийстве. Об этом сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Башкирии.

По словам собеседника агентства, Масалимов получил статус свидетеля в деле об убийстве мужчины, которое произошло в квартире в Уфе в конце 2017 года, где компания распивала спиртные напитки.

Другие подробности в СК уточнять не стали, подчеркнув лишь, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Масалимов подозревается в убийстве, не соответствуют действительности.