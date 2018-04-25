Первый вышедший на свободу в России пожизненно осужденный стал свидетелем по делу об убийстве

РИА Новости
12:02, 25 апреля 2018
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Житель Башкирии Анвар Масалимов — первый в России осужденный на пожизненное заключение и вышедший на свободу — стал свидетелем по делу об убийстве. Об этом сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Башкирии.

По словам собеседника агентства, Масалимов получил статус свидетеля в деле об убийстве мужчины, которое произошло в квартире в Уфе в конце 2017 года, где компания распивала спиртные напитки.

Другие подробности в СК уточнять не стали, подчеркнув лишь, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Масалимов подозревается в убийстве, не соответствуют действительности.

«Анвар Масалимов проходит по этому делу в качестве свидетеля, а не в качестве подозреваемого», — сказал представитель следствия.

РИА Новости
Анвар Масалимов был приговорен к смертной казни за убийство пенсионера, совершенное в 1991 году в Томской области. Для него это был второй приговор за убийство. В 1998 году Масалимову казнь указом президента РФ Бориса Ельцина была заменена на пожизненный срок.
В дальнейшем Масалимов добился изменения статьи с умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах на просто умышленное убийство. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.
В июне 2016 года Масалимов был освобожден из колонии «Полярная сова» решением президиума Вологодского областного суда с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».
О том, что в России впервые вышел на свободу приговоренный к пожизненному заключению, стало известно лишь в начале 2018 года, когда об этом сообщили СМИ. Позже ФСИН подтвердила информацию об освобождении Масалимова.
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