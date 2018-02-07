«Московский комсомолец»: в России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный

63-летний Анвар Масалимов, осужденный на пожизненное заключение за убийство, вышел из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе и, предположительно, находится в Москве, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя Вологодского областного суда Ларису Новолодскую. По информации издания, это первый в России случай освобождения пожизненно заключенного.

Масалимов был приговорен к смертной казни за убийство пенсионера, совершенное в 1991 году в Томской области. Для него это был второй приговор за убийство. В 1998 году президент России Борис Ельцин заменил казнь на пожизненный срок. В дальнейшем Масалимов добился изменения статьи с умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах на просто умышленное убийство.

Как пишет «МК», Масалимов был освобожден решением президиума Вологодского областного суда с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного». Когда это произошло, издание не пишет. В справке по делу, копия которой есть у «Московского комсомольца», указано, что Масалимов вышел по УДО (пожизненно осужденные имеют право просить об условно-досрочном освобождении после 25 лет отбытого срока).

Где Масалимов находится сейчас, неизвестно. В справке из колонии указано, что он отправился в Москву по адресу, где находится храм Святителя Дмитрия Ростовского. Священник отец Андрей (Масалимов переписывался с ним, когда был в колонии) рассказал, что он приходил в церковь, но от предложения стать послушником отказался. «Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиваться от государства жилья и компенсации за то, что „пересидел“», — сказал отец Андрей. После этого мужчину в церкви не видели.