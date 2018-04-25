Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль

AFP
11:09, 25 апреля 2018
Надежный источник

Городской суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

По данным следствия, Мадсен убил журналистку во время поездки на подлодке «Наутилус», которую он сконструировал и построил. Затем он расчленил тело Валль.

Судья Анетт Буркё, председательствующая на процессе, заявила, что суд пришел к выводу, что Валль была убита. Мадсен, сообщила она, не предоставил никакого «заслуживающего доверия» объяснения произошедшему.

На процессе Мадсен признавал, что расчленил тело Валль, но отрицал, что убил ее.

Шведская журналистка Ким Валль пропала без вести в августе 2017 года после того, как отправилась с Петером Мадсеном на построенной им подлодке «Наутилус». Валль работала над материалом про изобретателя.
Мадсен был задержан по подозрению в убийстве. В ходе следствия и на суде он давал разные показания о произошедшем на подлодке. В частности, какое-то время он утверждал, что высадил Валль на берег, затем говорил, что она погибла в результате несчастного случая, и он решил захоронить ее в море.
Следствие, в свою очередь, пришло к выводу, что на «Наутилусе» было совершено заранее спланированное убийство.

Дело об убийстве на подлодке «Наутилус»

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