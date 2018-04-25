Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль

Городской суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

По данным следствия, Мадсен убил журналистку во время поездки на подлодке «Наутилус», которую он сконструировал и построил. Затем он расчленил тело Валль.

Судья Анетт Буркё, председательствующая на процессе, заявила, что суд пришел к выводу, что Валль была убита. Мадсен, сообщила она, не предоставил никакого «заслуживающего доверия» объяснения произошедшему.

На процессе Мадсен признавал, что расчленил тело Валль, но отрицал, что убил ее.