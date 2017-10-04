Убийство шведской журналистки на подводной лодке У капитана «Наутилуса» Питера Мадсена нашли видео с обезглавленными женщинами

В начале октября в деле об убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту крупнейшей в мире частной подводной лодки «Наутилус» в Копенгагене произошел очередной поворот: на компьютере создателя подлодки нашли видео с обезглавленными женщинами. Питер Мадсен, владелец «Наутилуса», утверждает, что доступ к компьютеру имел не только он, и по-прежнему настаивает, что Валль умерла в результате несчастного случая. «Медуза» рассказывает, какие доказательства вины Мадсена уже обнаружены — и как он защищается.

Что случилось на «Наутилусе»

Ким Валль, успешная 30-летняя журналистка из Швеции, писала материал о 46-летнем датском предпринимателе Питере Мадсене, который, помимо прочего, владеет крупнейшей в мире частной подводной лодкой «Наутилус». Субмарину построили на пожертвования, она неоднократно ломалась и впоследствии перешла в полную собственность к Мадсену. Как рассказывали знакомые Валль, она собиралась предложить материал о Мадсене американскому научпоп-журналу Wired.

10 августа 2017 года Валль и Мадсен отправились из Копенгагена в небольшое плавание на «Наутилусе», и журналистка из него уже не вернулась. Что на самом деле произошло на борту «Наутилуса», достоверно неизвестно. Подводную лодку Мадсен затопил утром 11 августа, его самого с субмарины подобрало проходящее мимо судно, а девушки на борту не было. Подлодку, затонувшую на глубине семи метров, вскоре подняли на поверхность и обследовали. 21 августа на берег было выброшено тело без головы, ног и руки; экспертиза установила, что это останки Ким Валль.

Ким Валль Tom Wall / TT News Agency / Scanpix / LETA

Сейчас Мадсен находится под стражей. В начале сентября ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

Версия Мадсена

Петер Мадсен изначально утверждал, что высадил Ким Валль на берег вечером 10 августа и не имеет представления, куда она пропала. Уже спустя два дня после исчезновения журналистки он признался, что она умерла. Он объяснил свою ложь желанием выиграть немного времени на свободе и попрощаться с женой.

По словам Мадсена, Валль погибла, когда на нее упал 70-килограммовый люк подводной лодки. Сам Мадсен в этот момент стоял на рубке «Наутилуса» — и предложил журналистке подняться вслед за ним; он держал люк, но поскользнулся, и металлическая конструкция обрушилась на девушку; она умерла. Мадсен после этого лег вздремнуть в одном из помещений на борту подводной лодки (он отмечал, что не в той же каюте, где лежало тело девушки).

Затем, как рассказывает изобретатель, он решил доплыть до открытого моря и затопить подлодку, «чтобы покончить со всем» — но в итоге не осмелился совершить самоубийство и просто выкинул тело Валль за борт. Он отрицает причастность к убийству и расчленению тела, но не дает никаких объяснений, почему ее останки нашли без головы и конечностей.

Улики против Мадсена

Обвинение в версию Мадсена не очень верит и считает именно его человеком, который убил и расчленил Ким Валль. Нет никаких сведений, что Валль в вечер своей смерти общалась с кем-либо, кроме Мадсена, и нет никаких доказательств, что ее тело могло попасть к кому-либо еще после смерти.

На борту подводной лодки нашли кровь и частички волос Валль, при этом не сообщалось, что имеются какие-то следы удара об люк субмарины. Новые исследования, о результатах которых стало известно в начале октября, показали, что на теле Валль обнаружены 15 ножевых ранений, в том числе в области груди и гениталий. Ранения нанесены либо перед смертью журналистки, либо сразу после, хотя пока неизвестно, умерла она от них или от каких-либо других травм. Нет сведений и об обнаружении ножа, которым были нанесены раны.

В ходе обысков был изъят компьютер из офиса Мадсена, причем изобретатель протестовал против этого решения. Он утверждал, что на жестком диске находятся сведения, содержащие коммерческую тайну.

3 октября на заседании суда по продлению ареста Мадсену было объявлено, что на жестком диске этого компьютера полиция нашла видеозаписи убийств женщин, которым на камеру отрезали головы. В полиции предполагают, что записи достоверны, и на них действительно запечатлены убийства. Мадсен говорит, что не имеет к ним никакого отношения, и что записать на жесткий диск их мог какой-нибудь стажер в его компании, поскольку к компьютеру имели доступ сразу несколько человек.