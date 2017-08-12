Шведская журналистка пропала с подводной лодки. Владельца судна подозревают в убийстве

Утром 11 августа в СМИ появилась информация, что в Дании пропала крупнейшая в мире частная подлодка «Наутилус», построенная датским изобретателем Петером Мадсеном. Вскоре выяснилось, что судно затонуло; сообщалось, что Мадсен и сопровождавшая его шведская журналистка, 30-летняя Ким Уолл, не пострадали. Однако позже стало известно, что женщина пропала, а владельца лодки арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

46-летний Петер Мадсен известен как бизнесмен и изобретатель. Он один из создателей некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая на деньги, собранные с помощью краудфандинга, осуществляет суборбитальные запуски. Он также основал компанию Rocket Madsen Space Lab; в 2019 году эта компания планирует отправить человека в космос на космическом корабле, собранном любителями. Мадсен построил три подводные лодки, последнюю из них — «Наутилус» (UC3 Nautilus) — в 2008 году. Судно относится к классу мини-подлодок, при этом считается самой большой частной субмариной в мире (ее длина — около 18 метров, ширина — два метра, водоизмещение — 32 тонны).

В ночь на 11 августа «Наутилус» пропал. На борту находились Мадсен и Ким Уолл, журналистка из Швеции, которая писала статью об изобретателе. Около 19:00 в четверг они отплыли от причала в районе Рефхалеёэн в Копенгагене; их видели (и сфотографировали) вместе в рубке. Ночью бойфренд Ким Уолл забеспокоился из-за того, что она не вернулась домой, и обратился в службу спасения. Поскольку «Наутилус» не отвечал на радиозапросы, была начата поисковая операция.

Den svenske journalist, der er forsvundet i forbindelse med ubåden Nautilus' forlis, er Kim. Peter Madsen er sigtet for drab pic.twitter.com/V4i2kVi56A — News7Danmark (@News7Danmark) August 12, 2017

Подлодку нашли утром — Ким Уолл на борту не было. «Наутилус» обнаружили в бухте Кёге в 50 километрах к югу от Копенгагена. Около 10:30 Петер Мадсен вышел на связь и сказал, что у подлодки технические неполадки и она возвращается в порт. Участник поисков Кристиан Исбак рассказал Associated Press, что увидел его стоящим в рубке «Наутилуса»; затем мужчина спустился вниз, а из лодки как будто вышел воздух, и она стала тонуть. Мадсен поднялся наверх и какое-то время оставался в рубке, после чего доплыл до ближайшей лодки. После спасения он рассказал журналистам, что лодка затонула из-за проблем с балластной цистерной.

Где находится Ким Уолл, неизвестно. Мадсен утверждает, что еще вечером 10 августа высадил Уолл на берег в Рефхалеёэне, недалеко от ресторана Halvandet. Владелец заведения рассказал журналистам, что передал записи с камер видеонаблюдения полиции, но не стал говорить, есть ли на них нужные кадры.

Мадсена заподозрили в непредумышленном убийстве Уолл. Вечером в пятницу полиция Копенгагена объявила о задержании владельца «Наутилуса». Где и как могло произойти преступление, в полиции не уточняют. Обследовать подлодку изнутри водолазам пока не удалось — ее подняли со дна лишь около 17:00 по Москве. Власти Дании (а также друзья и родственники Уолл) просят связаться с ними всех, кто видел пропавшую. 12 августа суд решит, останется ли мужчина под стражей.

Ким Уолл сотрудничала со многими известными изданиями — ее тексты публиковали The Guardian, The New York Times, Vice, The South China Morning Post. Она училась в Сорбонне, Лондонской школе экономики и в Колумбийском университете в Нью-Йорке, работала в Нью-Йорке и в Пекине. Как пишет Aftonbladet, Уолл работала над материалом про Мадсена.