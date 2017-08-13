Затонувшая в Дании подлодка поднята на поверхность. Пропавшей журналистки на ней нет

Expressen
12:44, 13 августа 2017
Надежный источник

Спасатели подняли на поверхность затонувшую в Дании частную подводную лодку «Наутилус». Полиция обследовала судно и не обнаружила никаких следов пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл. Об этом было объявлено на специальном брифинге полиции Копенгагена, расследующей дело.

Поиски Уолл, подчеркнули представители полиции, продолжаются. 30-летнюю журналистку ищут на море, на суше, а также с воздуха. По состоянию на первую половину дня 13 августа, никаких данных о ее местонахождении нет.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен на брифинге также сообщил, что владелец подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве Уолл, изменил показания.

Ранее Мадсен утверждал, что еще вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалеёэн в Копенгагене. Как теперь владелец «Наутилуса» объясняет исчезновение журналистки, полиция раскрывать не стала.

«В подлодке никого нет, ни живого, ни мертвого», — заявил Йенс Мёллер Йенсен на пресс-конференции (датск. яз.).

Expressen
Подводная лодка «Наутилус», построенная изобретателем Петером Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На борту «Наутилуса» — самой большой в мире частной подлодки — находились два человека: Мадсен и журналистка из Швеции Ким Уолл, работавшая над статьей об изобретателе.
Ким Уолл домой не вернулась. Установить связь с подлодкой удалось лишь днем 11 августа. Петер Мадсен заявил, что у «Наутилуса» возникли неполадки с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.
Шведские и датские СМИ, в свою очередь, отмечают, что затопление лодки выглядело крайне подозрительно. В частности, судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.
Петер Мадсен задержан по подозрению в убийстве. Свою вину он категорически отрицает.

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