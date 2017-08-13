Затонувшая в Дании подлодка поднята на поверхность. Пропавшей журналистки на ней нет

Спасатели подняли на поверхность затонувшую в Дании частную подводную лодку «Наутилус». Полиция обследовала судно и не обнаружила никаких следов пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл. Об этом было объявлено на специальном брифинге полиции Копенгагена, расследующей дело.

Поиски Уолл, подчеркнули представители полиции, продолжаются. 30-летнюю журналистку ищут на море, на суше, а также с воздуха. По состоянию на первую половину дня 13 августа, никаких данных о ее местонахождении нет.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен на брифинге также сообщил, что владелец подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве Уолл, изменил показания.

Ранее Мадсен утверждал, что еще вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалеёэн в Копенгагене. Как теперь владелец «Наутилуса» объясняет исчезновение журналистки, полиция раскрывать не стала.