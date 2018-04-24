ВЦИОМ: лишь четверть россиян назвала важным сохранение доступа к Telegram
Лишь четверть российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении агентства.
64% респондентов заявили, что вопрос доступности Telegram в России для них не важен (43% из них дали ответ — «совершенно не важно»).
Значительно больше тех, для кого важна доступность Telegram в России, оказалось среди респондентов из возрастной группы 18-24 года, здесь таких оказалось 45%, отметили представители ВЦИОМ.
Как считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, ситуация с Telegram, «очевидно, „перегрета“ и в последнее время политизируется». Конечно, решение о блокировке затрагивает интересы пользователей этого мессенджера, «часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений», указал он.