ВЦИОМ: лишь четверть россиян назвала важным сохранение доступа к Telegram

Лишь четверть российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса , которые есть в распоряжении агентства.

64% респондентов заявили, что вопрос доступности Telegram в России для них не важен (43% из них дали ответ — «совершенно не важно»).

Значительно больше тех, для кого важна доступность Telegram в России, оказалось среди респондентов из возрастной группы 18-24 года, здесь таких оказалось 45%, отметили представители ВЦИОМ.