ВЦИОМ: лишь четверть россиян назвала важным сохранение доступа к Telegram

РИА Новости
05:52, 24 апреля 2018
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Лишь четверть российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении агентства.

64% респондентов заявили, что вопрос доступности Telegram в России для них не важен (43% из них дали ответ — «совершенно не важно»).

Значительно больше тех, для кого важна доступность Telegram в России, оказалось среди респондентов из возрастной группы 18-24 года, здесь таких оказалось 45%, отметили представители ВЦИОМ.

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Как считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, ситуация с Telegram, «очевидно, „перегрета“ и в последнее время политизируется». Конечно, решение о блокировке затрагивает интересы пользователей этого мессенджера, «часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений», указал он.

РИА Новости
Опрос проводился в апреле 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. Решение об ограничении доступа к мессенджеру принял суд после того, как Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Чтобы заблокировать Telegram Роскомнадзор внес в «черные списки» более 18 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы. 
Роскомнадзор в большинстве случаев заявлял, что сообщения о сбоях в работе сервисов из-за попыток заблокировать Telegram не соответствуют действительности.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram

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