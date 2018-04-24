Сервисы аналитики зафиксировали минимальное снижение российской аудитории Telegram после блокировки

За неделю после начала блокировки Telegram активная аудитория мессенджера в России сократилась на три процентных пункта, при этом увеличилось количество новых записей и охват каналов. Такие данные представили сервисы аналитики Combot, TGStat и Crosser Bot.

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▪Показатели по охватам и приросту подписчиков внутри каналов выросли

▪3% пользователей не проявляли активность более 3 дней



По данным: https://t.co/uHc50aeTvOhttps://t.co/Cw2JADxWzQ https://t.co/Ty7tqidO7k pic.twitter.com/ZPsbaLn1ll — Telegram Analytics (@TGStat) April 23, 2018