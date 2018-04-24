Сервисы аналитики зафиксировали минимальное снижение российской аудитории Telegram после блокировки
За неделю после начала блокировки Telegram активная аудитория мессенджера в России сократилась на три процентных пункта, при этом увеличилось количество новых записей и охват каналов. Такие данные представили сервисы аналитики Combot, TGStat и Crosser Bot.
https://t.co/dfJvpogYIn— Telegram Analytics (@TGStat) April 23, 2018
▪Показатели по охватам и приросту подписчиков внутри каналов выросли
▪3% пользователей не проявляли активность более 3 дней
По данным: https://t.co/uHc50aeTvOhttps://t.co/Cw2JADxWzQ https://t.co/Ty7tqidO7k pic.twitter.com/ZPsbaLn1ll
Данные получены при помощи сервиса Crosser Bot, который позволяет администраторам Telegram-каналов сканировать свою аудиторию на предмет пересечений с другими каналами и наличия «мертвых» подписчиков. В базе сервиса сведения более чем о пяти миллионах пользователей русскоязычных каналов, рассказал руководитель контента и аналитики сервиса Combot Антон Проценко.