Сервисы аналитики зафиксировали минимальное снижение российской аудитории Telegram после блокировки

VC
11:40, 24 апреля 2018
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За неделю после начала блокировки Telegram активная аудитория мессенджера в России сократилась на три процентных пункта, при этом увеличилось количество новых записей и охват каналов. Такие данные представили сервисы аналитики Combot, TGStat и Crosser Bot.

Данные получены при помощи сервиса Crosser Bot, который позволяет администраторам Telegram-каналов сканировать свою аудиторию на предмет пересечений с другими каналами и наличия «мертвых» подписчиков. В базе сервиса сведения более чем о пяти миллионах пользователей русскоязычных каналов, рассказал руководитель контента и аналитики сервиса Combot Антон Проценко.

VC
Telegram начали блокировать в России 16 апреля. На следующий день глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация Telegram сейчас составляет 30%». Он не пояснил, что означает деградация и каким образом ее оценивали.
Чтобы закрыть доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов. В результате пострадали многие другие сервисы и сайты.
Поводом для блокировки Telegram стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Как блокируют Telegram в России

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