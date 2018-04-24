Российский сенатор пожаловался на засилье телерекламы западных лекарств вместо аскорбиновой кислоты и «марганцовочки»

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский пожаловался на большое количество рекламы дорогих зарубежных лекарств вместо «марганцовочки» и аскорбиновой кислоты. Так он прокомментировал возможный запрет на ввоз американских лекарств в Россию, сообщают Ura.ru и Znak.com.

«Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала», — цитирует Лисовского Ura.ru.

По мнению сенатора, россиян «специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты», «чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», передает Znak.com.