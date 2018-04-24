Российский сенатор пожаловался на засилье телерекламы западных лекарств вместо аскорбиновой кислоты и «марганцовочки»

Znak.com
20:12, 24 апреля 2018
Надежный источник

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский пожаловался на большое количество рекламы дорогих зарубежных лекарств вместо «марганцовочки» и аскорбиновой кислоты. Так он прокомментировал возможный запрет на ввоз американских лекарств в Россию, сообщают Ura.ru и Znak.com.

«Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала», — цитирует Лисовского Ura.ru.

По мнению сенатора, россиян «специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты», «чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», передает Znak.com.

«К сожалению, долгое время с этим не боролись, соблюдали условия открытости рынка, но теперь, по всей видимости, нам придется к этому возвращаться», — заявил сенатор.

Znak.com
Право правительства и президента запретить ввоз в Россию лекарств из США и их союзников прописано в законопроекте об ответе на «недружественные действия», внесенный в Госдуму после введения Вашингтоном санкций против российских бизнесменов.
Запрещен может быть ввоз только тех препаратов, аналогов которых нет в России или в других странах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, из более тысячи ввозимых в Россию американских лекарств не могут быть заменены 90.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы