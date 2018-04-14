Вице-спикер Госдумы предложил заваривать кору дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США.

Это заявление Толстой сделал 13 апреля в эфире программы «60 минут» на «России-1» в ответ на утверждение политика Бориса Надеждина, что «этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан», которые останутся без лекарств из США и их союзников.