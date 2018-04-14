Вице-спикер Госдумы предложил заваривать кору дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств

«60 минут»
11:18, 14 апреля 2018
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США.

Это заявление Толстой сделал 13 апреля в эфире программы «60 минут» на «России-1» в ответ на утверждение политика Бориса Надеждина, что «этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан», которые останутся без лекарств из США и их союзников.

«Я вам говорю: „Боярышник“, а эти сплевывайте», — сказал Толстой.

«60 минут»
Законопроект, предлагающий позволить правительству и президенту России вводить санкции против США и союзников в ответ на «недружественные действия», был внесен в Госдуму 13 апреля спикером Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Вот что они смогут запрещать в случае принятия закона:

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