Вице-спикер Госдумы предложил заваривать кору дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США.
Это заявление Толстой сделал 13 апреля в эфире программы «60 минут» на «России-1» в ответ на утверждение политика Бориса Надеждина, что «этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан», которые останутся без лекарств из США и их союзников.
Удивительный по глубине ума человек (очередной раз). Западные лекарства у него надо выплёвывать и заменять Боярышником. Как его до сих пор держат запредом Госдумы? pic.twitter.com/IOagDXqgPz— La Russie parle (@Russia_calls) April 14, 2018
«Я вам говорю: „Боярышник“, а эти сплевывайте», — сказал Толстой.