Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по предлагаемому закону о санкциях против США будет нельзя запретить импорт 90 американских лекарственных препаратов — из 1019, поставляемых в Россию из Америки.

Речь идет о лекарствах, которые не имеют аналогов в России и которые нельзя поставить из других стран, пояснил Володин.

«Давайте постараемся успокоить общественность», — сказал он в эфире «России 24».

Володин добавил, что ко второму чтению законопроекта депутаты хотят встретиться с «представителями экспертного сообщества, деловыми кругами, кого затронет этот закон» и «еще раз убедиться в правильности решения и еще раз получить поддержку».