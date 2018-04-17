Володин: по закону о санкциях против США нельзя будет запретить 90 лекарств — из более тысячи, которые поставляют в Россию

«Россия 24»
17:29, 17 апреля 2018
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по предлагаемому закону о санкциях против США будет нельзя запретить импорт 90 американских лекарственных препаратов — из 1019, поставляемых в Россию из Америки.

Речь идет о лекарствах, которые не имеют аналогов в России и которые нельзя поставить из других стран, пояснил Володин.

«Давайте постараемся успокоить общественность», — сказал он в эфире «России 24».

Володин добавил, что ко второму чтению законопроекта депутаты хотят встретиться с «представителями экспертного сообщества, деловыми кругами, кого затронет этот закон» и «еще раз убедиться в правильности решения и еще раз получить поддержку».

«Давайте из этого будем сходить, что здесь никто не будет принимать решений во вред себе», — сказал Володин.

«Россия 24»
Законопроект, предлагающий позволить правительству и президенту России вводить санкции против США и союзников в ответ на «недружественные действия», был внесен в Госдуму 13 апреля Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Это было сделано вскоре после введения в США санкций против российского бизнеса.
Вот что можно будет запретить в случае принятия закона:

Законопроект о санкциях против США

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