Конкурсы на вывоз мусора в Подмосковье выиграли компании «Ростеха» и сына Юрия Чайки
В Подмосковье завершен отбор компаний-операторов по сбору бытовых отходов. По результатам конкурса, вывозом 60% мусора в Московской области займется компания «РТ-инвест», совладельцем которой является «Ростех».
«РТ-инвест» будет оператором по вывозу мусора в трех из семи кластеров — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском. Общая сумма контрактов составляет 109,1 миллиарда рублей.
В компании «РТ-инвест» сообщили «Интерфаксу», что приступят к работам в Подмосковье с 1 января 2019 года.
В обязанности оператора, в числе прочего входит строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждой из зон. До конца 2019 года компания планирует внедрить раздельный сбор на 60% территории Московской области.
«РТ-инвест» также объявила о планах строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, каждый из которых обойдется в 31 миллиард рублей.
В Ногинском кластере сбором мусора займется компания «Хартия», которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю. Сумма контракта — 34,9 миллиарда рублей.
Конкурс на работы в Воскресенском кластере выиграла компания «СПМ Долгопрудный», аффилированная с московским оператором «Эколайн», пишут «Ведомости». Сбором мусора в Чеховском кластере займется московский оператор «МСК-НТ», принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, в Алексинском — компания «Экопромсервис».
Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, однако на торги допустили семь компаний, уточнил представитель Минэкологии Московской области].