Конкурсы на вывоз мусора в Подмосковье выиграли компании «Ростеха» и сына Юрия Чайки

Ведомости
07:06, 24 апреля 2018
Надежный источник

В Подмосковье завершен отбор компаний-операторов по сбору бытовых отходов. По результатам конкурса, вывозом 60% мусора в Московской области займется компания «РТ-инвест», совладельцем которой является «Ростех».

«РТ-инвест» будет оператором по вывозу мусора в трех из семи кластеров — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском. Общая сумма контрактов составляет 109,1 миллиарда рублей.

В компании «РТ-инвест» сообщили «Интерфаксу», что приступят к работам в Подмосковье с 1 января 2019 года. 

В обязанности оператора, в числе прочего входит строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждой из зон. До конца 2019 года компания планирует внедрить раздельный сбор на 60% территории Московской области.

«РТ-инвест» также объявила о планах строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, каждый из которых обойдется в 31 миллиард рублей.

В Ногинском кластере сбором мусора займется компания «Хартия», которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю.  Сумма контракта — 34,9 миллиарда рублей.

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Конкурс на работы в Воскресенском кластере выиграла компания «СПМ Долгопрудный», аффилированная с московским оператором «Эколайн», пишут «Ведомости». Сбором мусора в Чеховском кластере займется московский оператор «МСК-НТ», принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, в Алексинском — компания «Экопромсервис».

Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, однако на торги допустили семь компаний, уточнил представитель Минэкологии Московской области].

Ведомости
Муниципалитеты Московской области будут обязаны с 2019 года заключать договоры на вывоз мусора только с компаниями-операторами, выигравшими на конкурсе право работать в том или ином кластере. Всего по итогам конкурса были распределены контракты на общую сумму — 187,7 миллиарда рублей. Ранее вывозом мусора в Подмосковье занимались более 300 организаций, напоминают «Ведомости».
В разных районах Московской области с начала 2018 года проходят массовые акции протеста против мусорных полигонов, незаконных свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Самые массовые по числу участников — акции в Волколамском районе, где жители требуют закрыть полигон «Ядрово», указывая, что он ухудшает экологическую ситуацию и угрожает здоровью.

Мусорные бунты в Подмосковье

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