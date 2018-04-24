Конкурсы на вывоз мусора в Подмосковье выиграли компании «Ростеха» и сына Юрия Чайки

В Подмосковье завершен отбор компаний-операторов по сбору бытовых отходов. По результатам конкурса, вывозом 60% мусора в Московской области займется компания «РТ-инвест», совладельцем которой является «Ростех».

«РТ-инвест» будет оператором по вывозу мусора в трех из семи кластеров — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском. Общая сумма контрактов составляет 109,1 миллиарда рублей.

В компании «РТ-инвест» сообщили «Интерфаксу», что приступят к работам в Подмосковье с 1 января 2019 года.

В обязанности оператора, в числе прочего входит строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждой из зон. До конца 2019 года компания планирует внедрить раздельный сбор на 60% территории Московской области.

«РТ-инвест» также объявила о планах строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, каждый из которых обойдется в 31 миллиард рублей.

В Ногинском кластере сбором мусора займется компания «Хартия», которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю. Сумма контракта — 34,9 миллиарда рублей.

Читайте также Расследование ФБК про семью генпрокурора. Относительно коротко Что мы узнали о бизнесе Артема Чайки и его младшего брата

Конкурс на работы в Воскресенском кластере выиграла компания «СПМ Долгопрудный», аффилированная с московским оператором «Эколайн», пишут «Ведомости». Сбором мусора в Чеховском кластере займется московский оператор «МСК-НТ», принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, в Алексинском — компания «Экопромсервис».