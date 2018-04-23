ЦБ спрогнозировал резкий рост зарплат бюджетников
Рост зарплат в госсекторе в 2018 году составит 13-15% год к году и в три раза превысит ожидаемую инфляцию. Такой прогноз содержится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».
Рост зарплат работников бюджетной сферы будет связан с очередным этапом выполнения «майских указов». В 2019 году, по прогнозам ЦБ, рост зарплат ожидается на уровне индексации по инфляции, то есть около 4%, «если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда».
Увеличение зарплат бюджетников вместе со значительным ростом зарплат в нефтеперерабатывающей отрасли, зафиксированном в начале года, создает предпосылки для ускорения инфляции, предупредил Центробанк.
«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его очередного президентского срока в мае 2012 года. Один из таких указов предполагает, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в регионе.
Владимир Путин в марте переизбрался на новый президентский срок. 7 мая состоится церемония инаугурации. По данным СМИ, к началу нового срока Путина на посту президента готовятся очередные «майские указы».