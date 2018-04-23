ЦБ спрогнозировал резкий рост зарплат бюджетников

Рост зарплат в госсекторе в 2018 году составит 13-15% год к году и в три раза превысит ожидаемую инфляцию. Такой прогноз содержится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост зарплат работников бюджетной сферы будет связан с очередным этапом выполнения «майских указов». В 2019 году, по прогнозам ЦБ, рост зарплат ожидается на уровне индексации по инфляции, то есть около 4%, «если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда».

Увеличение зарплат бюджетников вместе со значительным ростом зарплат в нефтеперерабатывающей отрасли, зафиксированном в начале года, создает предпосылки для ускорения инфляции, предупредил Центробанк.