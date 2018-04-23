Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Серж Саргсян, назначенный на пост премьера-министра Армении 17 апреля, объявил об отставке.

«Никол Пашинян [возглавлял акции протеста] был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

В Ереване и других городах страны с середины апреля проходят массовые акции, участники которых протестовали против назначения премьер-министром Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента.

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян пообещал, что в 17:30 по местному времени в Ереване начнется «победный митинг», сообщает РИА Новости.