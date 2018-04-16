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В Ереване проходят массовые акции против бывшего президента Сержа Саргсяна. Полиция применила спецсредства

54 секунды
12:30, 16 апреля 2018
В Ереване 16 апреля начались массовые акции протеста, участники которых недовольны выдвижением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протестующие заблокировали движение на нескольких улицах. Организатор акции, глава оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента. Участники акции протеста попытались прорвать оцепление у парламента, полиция применила слезоточивый газ. По данным корреспондента «Интерфакса», есть пострадавшие.
новости

В Ереване проходят массовые акции против бывшего президента Сержа Саргсяна. Полиция применила спецсредства

54 секунды

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