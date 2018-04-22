В Ереване на митинг против премьер-министра вышли не менее 35 тысяч человек. Фотография

22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром. По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 тысяч человек, по оценкам оппозиции — 160 тысяч. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. 22 апреля, после неудачных переговоров с Саргсяном, он был задержан полицией и обвинен в организации незаконных массовых собраний. После задержания Пашиняна протесты в Ереване стали только масштабнее.

Gevorg Ghazaryan / Xinhua / Sipa USA / Vida Press