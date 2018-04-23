Роскомнадзор предложил новое основание для внесения сайтов в черный список. Возможно, это связано с блокировкой Telegram

Коммерсант
19:44, 23 апреля 2018
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Роскомнадзор предложил блокировать сайты на основании судебных решений по административным делам. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Первым на проект приказа Роскомнадзора обратил внимание «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты считают, что ведомство хочет добавить новое основание для внесения в список запрещенных сайтов, чтобы легализовать массовые блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram c 16 апреля. Ограничение доступа к мессенджеру связано с отказом передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
В попытках ограничить доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал около 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, в связи с чем проблемы с доступом появились у многих сторонних сайтов и сервисов.
23 апреля россияне столкнулись со сбоями в работе почти всех сервисов Google. Это произошло после того, как Роскомнадзор добавил в список запрещенных IP-адреса основной страницы поисковика. Позже ведомство заявило, что не имеет отношения к проблемам с доступом к сервисам.
Telegram предложил российским пользователям 22 апреля запустить из окон бумажные самолетики. Мессенджер назвал это акцией в поддержку свободного интернета, приуроченной к седьмому дню блокировки Telegram в России.

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