Роскомнадзор предложил новое основание для внесения сайтов в черный список. Возможно, это связано с блокировкой Telegram

Роскомнадзор предложил блокировать сайты на основании судебных решений по административным делам. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Первым на проект приказа Роскомнадзора обратил внимание «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты считают, что ведомство хочет добавить новое основание для внесения в список запрещенных сайтов, чтобы легализовать массовые блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.