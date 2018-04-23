Лидера оппозиции Никола Пашиняна отпустили из СИЗО в Ереване

Пашинян, выйдя из СИЗО, пообещал, что вечером выступит на митинге и призывал освободить всех задержанных участников акций протеста.

Также на свободу вышли депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, которые, как и Пашинян, были задержаны 22 апреля по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний.

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста в Ереване, освобожден из СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

Массовые акции протеста продолжаются в Ереване с середины апреля. Их участники выступают против того, чтобы бывший президент Армении Серж Саргсян занял пост премьер-министра.

Саргсян был президентом 10 лет. За время его нахождения у власти в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции. 17 апреля Саргсян, несмотря на проходившие в стране протесты, был назначен парламентом на пост премьер-министра.

Против участников акций протеста в Ереване полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и другие спецсредства. Несколько десятков человек были задержаны. Как сообщалось, большинство из них позже были отпущены на свободу.

После задержания Пашиняна по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний протесты в Ереване приобрели более масштабный характер.