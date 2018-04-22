Премьер-министр Армении встретился с лидером протестов. Их переговоры продлились три минуты

Премьер-министр Армении Серж Саргсян 22 апреля встретился с лидером протестов в Ереване, главой оппозиционного движения «Елк» Николом Пашиняном. Их переговоры продлились около трех минут. Запись встречи опубликовал в фейсбуке канал «Настоящее время».

В Армении с минуты на минуту должна начаться встреча премьер-министра Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном Опубликовано Настоящее Время 21 апреля 2018 г.

Переговоры прошли в ереванской гостинице «Армения Мариотт» в присутствии журналистов, сообщает издание Panarmenian. Пашинян заявил, что пришел обсуждать условия отставки Саргсяна и бескровной передачи власти. Премьер-министр заметил, что это не диалог, а «ультиматум и шантаж по отношению к законным властям».

«Вы не представляете ситуацию в стране, она не такая, какой вы ее знали 15-20 дней назад. <…> Власть в Армении перешла в руки народа», — ответил Пашинян. Вскоре после этого Саргсян ушел со встречи с лидером оппозиции.