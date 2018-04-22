Премьер-министр Армении встретился с лидером протестов. Их переговоры продлились три минуты

"Настоящее время"
07:53, 22 апреля 2018
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Премьер-министр Армении Серж Саргсян 22 апреля встретился с лидером протестов в Ереване, главой оппозиционного движения «Елк» Николом Пашиняном. Их переговоры продлились около трех минут. Запись встречи опубликовал в фейсбуке канал «Настоящее время».

В Армении с минуты на минуту должна начаться встреча премьер-министра Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном

Опубликовано Настоящее Время 21 апреля 2018 г.

Переговоры прошли в ереванской гостинице «Армения Мариотт» в присутствии журналистов, сообщает издание Panarmenian. Пашинян заявил, что пришел обсуждать условия отставки Саргсяна и бескровной передачи власти. Премьер-министр заметил, что это не диалог, а «ультиматум и шантаж по отношению к законным властям».

«Вы не представляете ситуацию в стране, она не такая, какой вы ее знали 15-20 дней назад. <…> Власть в Армении перешла в руки народа», — ответил Пашинян. Вскоре после этого Саргсян ушел со встречи с лидером оппозиции.

В Армении с 13 апреля продолжаются акции против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Протестующие блокировали правительственные здания, а позже начали перекрывать улицы Еревана.
За время митингов несколько сотен протестующих были задержаны; позже многих из них отпустили из полиции. Кроме того, 16 апреля в ходе столкновений протестующих с полицейскими получили ранения более 40 человек, в том числе Никол Пашинян.
Саргсян призвал Пашиняна «сесть за стол переговоров» во избежание «безвозвратных потерь». Лидер протестов ответил, что протестующие «готовы обсудить только вопрос о его отставке».
Армения в 2015 году начала переход от президентской к парламентской форме правления, в результате чего были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал церемониальной фигурой.
Несмотря на акции протеста, 17 апреля парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром. До этого он был президентом страны, занимая высший пост с 2008 по 2018 год.

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