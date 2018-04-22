В Ереване полиция разгоняет протестующих. Лидер оппозиции задержан

Пашиняна и еще одного лидера протестов, депутата армянского парламента Сасуна Микаеляна, задержали во время шествия в центре Еревана. Участников акции по пути встретили большие силы полиции, против них были применены спецсредства — свето-шумовые гранаты, пишет «Интерфакс» .

Премьер-министр Армении Серж Саргсян 22 апреля встретился с Николом Пашиняном. Их переговоры продлились около трех минут. Саргсян покинул встречу после того, как Пашинян заявил, что готов обсуждать только его отставку.

В Армении с 13 апреля продолжаются акции против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Несколько сотен протестующих были задержаны; позже многих из них отпустили из полиции. 16 апреля в ходе столкновений участников акции с полицейскими получили ранения более 40 человек.

Армения в 2015 году начала переход от президентской к парламентской форме правления, в результате чего были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал церемониальной фигурой. 17 апреля премьером был избран бывший президент Серж Саргсян.