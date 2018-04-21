ФСБ объявила о предотвращении терактов ИГ в Ставрополе

Интерфакс
12:41, 21 апреля 2018
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Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении терактов в Ставрополе, которые планировал устроить сторонник террористов из «Исламского государства».

Подозреваемый был убит в ходе операции по его задержанию. Его имя не называется.

Помимо оружия и боеприпасов у подозреваемого были найдены » схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ России по Ставропольского краю», заявили в ведомстве.

В ФСБ отмечают, что «на месте происшествия обнаружены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО «Исламское государство», рукописный текст с присягой ее главарю.

Интерфакс
17 апреля ФСБ сообщила о задержании троих сторонников ИГ, которые планировали теракты в Ростовской области.
В феврале в дагестанском Кизляре 22-летний местный житель, которого также называют сторонником ИГ, убил пять человек около православного храма.
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