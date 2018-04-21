ФСБ объявила о предотвращении терактов ИГ в Ставрополе

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении терактов в Ставрополе, которые планировал устроить сторонник террористов из «Исламского государства».

Подозреваемый был убит в ходе операции по его задержанию. Его имя не называется.

Помимо оружия и боеприпасов у подозреваемого были найдены » схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ России по Ставропольского краю», заявили в ведомстве.