НАК сообщил об убийстве в Дербенте девяти боевиков, планировавших теракты на майских праздниках

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте 21 апреля были убиты девять боевиков, собиравшихся устроить теракты на майских праздниках.

«В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия», — сказано в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что силовики нейтрализовали группу боевиков, которые передвигались по городу на машине. Трое из них были убиты, одного удалось задержать. Позже, писало агентство, силовики вступили в перестрелку с другой группой, забаррикадировавшейся в частном доме. Там были убиты четверо боевиков.

НАК о задержании боевиков не сообщает.