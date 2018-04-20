Власти Нью-Йорка решили переставить «Бесстрашную девочку», установленную напротив «Атакующего быка»

Мэр Нью-Йорка
21:08, 19 апреля 2018
Надежный источник

Власти Нью-Йорка объявили, что статуя «Бесстрашная девочка», которая была установлена напротив статуи «Атакующего быка» в 2017 году, будет до конца года перенесена к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи.

По мнению мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это «увеличит доступность статуи и гарантирует, что ее посыл и дальше будет услышан». Беспокойство властей вызывали, в частности, вопросы безопасности, поскольку у статуй собираются много людей, пишет The New York Times.

Автор статуи Кристен Визбал заявила, что счастлива, что статуя останется в городе.

Город также рассматривает вопрос о переносе статуи быка. Адвокат автора статуи Артуро Де Модики заявил, что рассматривает возможность иска с целью оставить быка на месте. Сам он в 1989 году установил «Атакующего быка» тайком и как раз около Нью-Йоркской фондовой биржи, но позже статуя была переставлена.

Статуя «Бесстрашная девочка» появилась ночью 7 марта 2017 года напротив «Атакующего быка» — установленной в 1989 году статуи быка, символизирующей победу американцев над финансовым кризисом.
Статую девочки заказала финансовая организация State Street, которая хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравноправия в бизнесе. Предполагалось, что скульптура простоит неделю, но потом власти Нью-Йорка согласились оставить ее на более длительный срок.
Автор «Атакующего быка» Артуро Де Модика возмутился появлением у своей работы статуи девочки, заявив, что смысл его работы исказили.

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