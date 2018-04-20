Twitter запретил рекламу «Лаборатории Касперского»

Лаборатория Касперского
15:39, 20 апреля 2018
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Twitter запретил официальным аккаунтам «Лаборатории Касперского» размещать рекламные посты. Об этом сообщил Евгений Касперский, опубликовавший открытое письмо руководству сервиса микроблогов.

По словам Касперского, о запрете компанию уведомили в январе. В Twitter заявили, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы».

По словам Касперского, он не понимает, «каким боком» эта формулировка относится к его компании. Рекламные посты «Лаборатории Касперского» касались, в частности, цифровой безопасности и защиты от киберугроз, заявил он.

«Лаборатория Касперского» отправил в Twitter официальный запрос, но оттуда спустя более чем два месяца прислали «отписку с тем же текстом», сообщил Касперский.

«Исходя из сказанного выше, я прошу Twitter детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи», — заявил он.

Twitter играет на руку киберпреступникам, когда мешает нам доносить до пользователей потенциально важную информацию о защите от вымогателей (простой пример — наш самый популярный «платный» твит прошлого года был про Wannacry).

Лаборатория Касперского
Власти США, обвиняющие Россию в организации вмешательства в выборы с помощью кибератак, подозревают «Лабораторию Касперского» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В компании эти подозрения отвергают.
В США ввели ограничения на закупку госструктурами продукции «Лаборатории Касперского». Facebook удалил антивирус компании, один из самых популярных в мире, из списка рекомендуемых для своих пользователей.
В октябре 2017 года Twitter запретил рекламу российских агентств Russia Today и Sputnik. Эти издания в США называют причастными к российской пропагандистской кампании по вмешательству в выборы.

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